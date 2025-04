Monte Vidon Corrado, oggi si inaugura ’Art in progress’

Il Comune di Monte Vidon Corrado e il Centro studi Osvaldo Licini inaugureranno oggi alle 17 presso il Teatro comunale la 4° edizione ‘Art in Progress’. Un evento realizzato in collaborazione con quattro prestigiose Accademie di belle arti: Frosinone, Macerata, Perugia e Urbino, per la creazione della mostra d’arte collettiva denominata ‘Rami. Narrazioni di creatività’, a cura di Marino Capretti del Centro studi Osvaldo Licini e di Loredana Rea, già direttore dell’Accademia di belle arti di Frosinone, che ospiterà nei locali del Centro studi Osvaldo Licini le opere di quattro artisti italiani emergenti. Si tratta di Irene Margiotti (Frosinone) che esplora l’astrazione attraverso pittura e scrittura, utilizzando tracce viscerali.

Fatma Ibrahimi (Macerata), che crea figure immaginarie floreali e vegetali che richiamano l’archetipo femminile

con un approccio innovativo e trasformativo. Diego Pula (Perugia) che si

concentra sulla sperimentazione con materiali industriali e tradizionali, come cemento, acciaio, tela e ceramica smaltata,

attraverso i quali dà vita a composizioni minimali. Alessandro Olivetti (Urbino), che traduce il materiale carico di memoria in un elemento fondamentale della sua ricerca pittorica, evocando un universo di sensazioni campestri profondamente legate alla sua esperienza personale.

La mostra sarà visitabile fino al 10 maggio, per info 334-9276790.

a.c.