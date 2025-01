Montecalvo raggiunto. Il Petritoli torna a vincere

AVIS MONTECALVO

1

PEGLIO

1

AVIS MONTECALVO: Scotti, Di Addario, Berti, Fontanesi, Persici (30’ st Innocentini), Liera, Cocchi (8’ st Balducci), Fraternali, Mema, Boschetti Saltarelli. All. Scotti.

PEGLIO: Cappelloni, Cencioni, Rossi Andrea, Capi (22’ pt Rossi Nicola), Londei, Bravi, Paiardini, Capparuccia, Paoli, Braccioni Luca, Scopa. All. Giorgini.

Arbitro: Del Piccolo di Pesaro.

Reti: 8’ pt Cocchi, 20’ st Scopa

MONTECALVO

Oltre 300 spettatori hanno assistito al big match di Prima Categoria conclusosi in parità per la gioia del San Costanzo che resta in vetta alla classifica. Subito in vantaggio il Montecalvo grazie ad una bella e precisa conclusione del bravo Cocchi. Poi il Peglio con Luca Braccioni impegna severamente il portiere-allenatore Scotti, L’Avis Montecalvo sfiora il raddoppio al 40’ con Mema ma è bravo Londei a compiere il salvataggio sulla linea della porta. Nella ripresa il Peglio cerca il pareggio e lo trova con un colpo di testa di Scopa. Nel finale Fraternali di testa si divora un’occasionissima che avrebbe significato la vittoria per i locali. E così il Peglio porta a casa un buon punto e rimane nella zona dell’alta classifica insieme al Montecalvo. Marcello Ugoccioni