Montefalcone Appennino protagonista con Gisotti

C’è un filo che lega la parola, il racconto, la cultura: è quello che il Festival Storie continua a intrecciare tra i borghi delle Marche, portando voci, esperienze e pensieri in luoghi intimi e centrali per la vita della comunità. Lunedì 27 ottobre, il viaggio del Festival fa tappa a Montefalcone Appennino, dove alle 21.30 (ingresso libero), al Teatro del Falco, andrà in scena l’incontro su La comunicazione con quattro Papi, con Alessandro Gisotti, vice direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede. Gisotti, testimone diretto di quattro pontificati e protagonista della comunicazione vaticana (è stato anche direttore ad interim della Sala Stampa della Santa Sede), dialogherà con Vincenzo Varagona, giornalista Rai e presidente nazionale Ucsi, per un confronto che attraversa esperienze, linguaggi e sfide della Chiesa di oggi.

"Far parte del Festival Storie – spiega il sindaco Cesare Milani – significa entrare in un circuito di qualità, dove la cultura diventa occasione di incontro e crescita per l’intero territorio. Per me, da sindaco, è la seconda edizione alla quale partecipo, ma il legame con il Festival è nato già prima e si è consolidato con entusiasmo. Lo scorso anno gli spettacoli hanno riscosso un ottimo successo di pubblico e di partecipazione: segno che la gente ha voglia di vivere momenti di cultura condivisa. Questo genera ricadute positive non solo dal punto di vista culturale, ma anche per la vitalità sociale e turistica del paese". L’arrivo del giornalista Alessandro Gisotti rappresenta un momento di grande rilievo per Montefalcone Appennino: "Gli appuntamenti

di quest’anno con Alessandro Gisotti e con il comandante Alfa (in programma il 5 dicembre, ndr) sono due momenti di grande valore per la nostra comunità. Gisotti è una figura centrale nel mondo della comunicazione vaticana. Confrontarsi con personalità come la sua permette di aprirsi a realtà che spesso restano lontane dal nostro quotidiano. L’evento, pur partendo da un’esperienza di comunicazione legata alla Chiesa, parla in realtà a tutti, perché affronta il tema universale del dialogo e della speranza. Avere a Montefalcone un giornalista che ha lavorato a stretto contatto con quattro Papi, in dialogo con un professionista come Vincenzo Varagona, è per noi motivo di grande orgoglio".