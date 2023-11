Montefalcone, svolta green. Nuovo servizio di raccolta con sei isole ecologiche per rifiuti

Attraverso vari progetti fra cui l’installazione di una macchina per il riciclo della plastica, l’Amministrazione del piccolo borgo di Montefalcone Appennino, stava lavorando già da tempo al miglioramento del servizio di raccolta e gestioni dei rifiuti. Con il mese di dicembre partirà un nuovo servizio di raccolta, attraverso l’attivazione di 6 isole ecologiche informatizzate su tutto il territorio, è stato il sindaco Giorgio Grifonelli ad annunciarlo, precisando le motivazioni della scelta.

"Con la fine di e soprattutto l’inizio di dicembre – spiega Giorgio Grifonelli – istalleremo in maniera progressiva

6 isole ecologiche informatizzate, che saranno posizionate dei luoghi strategici del paese. Ogni isola ospiterà i contenitori di carta, plastica, umido indifferenziato a cui si potrà accedere attraverso una tessera magnetica che sarà consegnata alle famiglie. Un passaggio gestionale molto importante per la nostra comunità. Abbiamo deciso di partire a fine anno con l’intento di rodare il sistema in questi circa 40 giorni, in questo modo inizieremo il 2024 con un sistema già ben avviato. Uno degli obiettivi principali sarà quello di riuscire a raggiungere le quote di raccolta differenziata prevista dalla legge nazionale. Infine, questi sistemi tecnologici ci permetteranno di ridurre l’impatto estetico a vantaggio del territorio, offrendo ai visitatori una visione più ordinata del paese. Una serie di migliorie che potranno però essere raggiunte solo con la collaborazione della popolazione".

a.c.