Montefortino, 22 milioni per cambiare volto al paese

L’anno appena iniziato avrà un importante riscontro in termini di servizi, riqualificazione urbana e prospettive di rilancio turistico per il comune montano di Montefortino, infatti, sono previsti finanziamenti complessivi per circa 22 milioni di euro. E’ il sindaco Domenico Ciaffaroni a spiegare le modalità degli interventi programmati, tutti con una precisa visione strategica. "Stiamo lavorando per mettere a terra tutti gli interventi previsti dal Decreto 137 – spiega Ciaffaroni – che inglobano investimenti molto consistenti e di varia natura dalla sicurezza al turismo, dalla cultura ai servizi rivolti al territorio. Ci sono 2 milioni di euro per il consolidamento di una versate della collina in prossimità del centro abitato per frenare il dissesto idrogeologico, intervento molto importante per la messa in sicurezza del territorio, che da seguito a quello già ultimato lungo la strada provinciale in direzione del santuario della Madonna dell’Ambro. Circa 1.200.000 euro sono stati destinati al recupero del borgo di Rubbiano; quest’intervento avrà sia una funzione di riqualificazione urbana in favore del borgo e dei residenti, ma avrà di riflesso anche effetti per migliorare la fruibilità dal punto di vista turistico del territorio. Un progetto che ci sta particolarmente a cuore su cui siamo impegnati da mesi riguarda il teatro comunale dei Sibillini per circa un milione di euro; gran parte dei lavori sono ultimati, crediamo che potremo riconsegnare la struttura ai cittadini nei primi mesi di quest’anno. Sempre sotto il profilo culturale, c’è il progetto per il recupero e riqualificazione dal punto di vista sismico del museo e della pinacoteca ‘Fortunato Duranti’". Altre iniziative riguarderanno squisitamente lavori mirati a migliorare i servizi e la fruibilità turistica del territorio: come aree di sosta e ricarica per le E-bile, l’istallazione di una parete per arrampicata sportiva di vaste dimensioni che potrà volgere la funzione di richiamo per gare nazionali; oppure un capanno polifunzionale a servizio del Comune del valore di circa 1.200.000 euro. "Ogni singolo intervento è legato l’uno all’altro – conclude Ciaffaroni – e serviranno a creare servizi per migliorare la vivibilità per i residenti, ma allo stesso tempo offrire strumenti capaci di creare anche nuove forme di economia attraverso il turismo. Nelle ultime estati il flusso turistico è stato in costante aumento".

Alessio Carassai