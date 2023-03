Montegiorgio A Piane apre ’Norina store’

È stata inaugurata

a Piane di Montegiorgio una nuova attività commerciale. Alla cerimonia di apertura che si è tenuta sabato 25 marzo alle 16 ha partecipato

anche il sindaco Michele Ortenzi (nella foto il taglio del nastro), sempre molto disponibile a sostenere e valorizzare le attività commerciali e le aziende che creando lavoro e indotto per il territorio.

Negli ultimi anni sia a Piane che nel capoluogo sono sorte nuove attività che mostrano comunque la vitalità del tessuto commerciale e sociale del territorio.

Il nuovo negozio di arredo casa e abbigliamento intimo ‘Norina Store’, si trova in via Faleriense Est 78 ed gestito da Francesca Tacchetti di Fermo che ha aperto una catena di negozi simili in tutto il territorio fermano.

Oltre alla visita del sindaco, sono arrivati anche i diversi montegiorgese e vicini di casa che si sono subito organizzati per un saluto e un augurio alla titolare della nuova attività ed hanno anche approfittato dell’occasione per fare un giro nel negozio e valutare qualche acquisto e fruttando l’occasione.

Alessio Carassai