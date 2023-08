Montegiorgio al Palio dell’Amicizia. Carducci: "Un evento atteso"

Mentre all’ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio si corre la finale del Cigt (Campionato italiano guidatori trotto), per il Comitato palio di Montegiorgio è arrivato l’invito ufficiale per partecipare alla 11° edizione del ‘Palio de Amitie’. Si tratta del Palio dell’Amicizia che si svolgerà il 26 agosto all’ippodromo di Cagne Sur Mer a Nizza, avvenimento ippico di richiamo continentale a cui il Comitato palio e il Comune di Montegiorgio partecipa sempre con passione.

"Questo appuntamento per noi rappresenta un evento atteso della stagione estiva – commenta Simone Carducci del Comitato palio – sia per rinnovare quello spirito di passione che lega i nostri territorio vale a dire l’ippica, ma soprattutto per rinsaldare l’interesse verso i gestori degli ippodromi che negli ultimi anni stanno attraversando un momento difficile di questa filiera con l’auspicio magari in un prossimo futuro di una ripartenza di tutto il settore. La presenza del nostro territorio a Cagne Sur Mer è nata grazie Maurizio Piergallini che ha creato questo rapporto di amicizia fra l’ippodromo francese e quello di Montegiorgio". All’ippodromo di Nizza, oltre alla delegazione montegiorgese ci saranno anche le rappresentanze di Fermo, Montecatini e alcuni comuni francesi e della Svezia, una bella occasione per valutare anche un possibile ingaggio in vista del Palio dei Comuni.

a. c.