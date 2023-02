Montegiorgio, aliquote invariate

Resta invariata l’addizionale Irpef che viene votata a maggioranza, la minoranza esprime la sue perplessità alimentando il confronto. Si è riunito a palazzo Passari il Consiglio comunale di Montegiorgio, chiamato a discutere alcune questioni fra cui l’addizionale Irpef allo 0,8 per mille, che come annunciato dall’assessore al Bilancio Lorenza Marzialetti è rimasta invariata da alcuni anni. "La tassazione sui cittadini è troppo alta – commenta Massimiliano Gentili, del gruppo di minoranza Una Nuova Stagione per Montegiorgio – ci sono spazi di manovra per apportare delle modifiche nel bilancio, si legge chiaramente che stando cosi le cose ci sarà un avanzo libero di amministrazione di 1.990.000 euro. A questo punto o c’è scarsa capacità dell’amministrazione di programmare, oppure esiste una volontà precisa di farlo". Sulla questione è arrivata la replica della maggioranza. "Quest’amministrazione ha le capacità e la volontà di programmare i servizi rivolti alla cittadinanza di Montegiorgio – spiega l’assessore ai lavori pubblici Alan Petrini – un esempio su tutti, siamo riusciti a risolvere con un progetto mirato il problema di palazzo Colonna fermo lì da 60 anni. Ci sono altre questioni da tenere in considerazione: l’aumento dei costi di gestione delle utenze comunali con cui dovremo confrontarci; inoltre è proprio per questioni di programmazione che teniamo un avanzo di amministrazione. Attraverso i vari bandi come Pnrr, Cis e altro esiste la possibilità di accedere a vari finanziamenti per migliorare il paese, ma spesso si tratta di progetti che richiedono cofinanziamenti, se non avessimo liquidità in cassa non potremmo neppure partecipare".

Alessio Carassai