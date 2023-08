Montegiorgio: altri due giorni dedicati all'ippica - 43° Campionato Italiano Guidatori Trotto

Dopo la recente celebrazione del 43esimo Campionato Italiano Guidatori Trotto all’Ippodromo San Paolo di Montegiorgio, con il titolo conquistato dal giovane talento siciliano Manuel Pistone, ecco altre date da segnare sul calendario e tutte da seguire. In particolare stasera e domenica, gli appassionati di trotto potranno godersi due splendide serate di trotto. OGGI serata interessante con sette appassionanti corse, tra cui il ’Premio Gea’, corsa gentlemen che vedrà protagonisti cavalli indigeni ed europei di 3 anni e il ’Premio Naja’ per allievi driver presenterà una competizione tra cavalli indigeni ed europei di 5 e 6 anni: si terranno su distanze di 1600 o 1660 metri, mentre il ’Premio Nino’ si estenderà per i lunghi 2060 metri.

Domenica, invece, omaggio sentito per un pilastro come Roberto Petrini, scomparso prematuramente in un incidente stradale nel giugno 2006: un esempio di dedizione e passione per il trotto. Questa serata speciale vedrà sette corse in onore di questo indimenticabile guidatore, incluse gare intitolate ai cavalli che ha allenato e guidato, come Ritmo AF, Ford Blue, Nusco Lod, Ufenzia, Goya AF e Parigino. Agosto che si conclude alla grande ma anche settembre presenta giornate intense sfide con cinque serate: venerdì 8, domenica 10, 17, 24 e 29 saranno le date da tenere d’occhio. Come se non bastasse si è messa in moto la macchina organizzativa per la preparazione del Palio dei Comuni 2023, domenica ci sono stati incontri tra Comitati Palio e scuderie per iniziare a pianificare.