Montegiorgio: assemblea pubblica su manutenzione e servizi, focus su centro storico e Ufficio di prossimità

Manutenzione e servizi, pulizia del centro storico, ma anche ‘Ufficio di prossimità’ e altro ancora. Sono questi gli argomenti che sono stati dibattuti durante l’assemblea pubblica promossa dal gruppo di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, che si è tenuta venerdì a palazzo Passari.

Dopo un breve saluto i consiglieri Claudio Ferracuti, Elvinia Minnoni, Fabrizio Cesetti e Luigi Ripani, hanno iniziato una lunga esposizione rispondendo anche ai cittadini intervenuti. Fra gli argomenti discussi: il progetto dedicato alla ‘Dieta Mediterranea’ su cui Fabrizio Cesetti, presenterà presto una interrogazione al consiglio regionale per chiedere delucidazioni specie per quanto riguarda i partner privati che saranno interessati.

Per ‘Ufficio di Prossimità’, lo stesso Cesetti ha chiesto e ottenuto una riapertura dei termini del programma che potrebbe consentire al Comune di Montegiorgio di manifestare il proprio interesse (mentre nel frattempo è in pole position Rapagnano), su questo chiederà un impegno dell’Amministrazione. Ci sono poi altri argomenti su cui i cittadini hanno sensibilizzato i consiglieri.

"Ci è stato riferito che in seguito alla chiusura per lavori dell’ufficio postale del centro storico – spiega Claudio Ferracuti – si sono creati molti disagi specie per la popolazione più anziana del capoluogo. Siamo sotto il periodo di Natale, si poteva chiedere di aumentare il personale a Piane visto che negli ultimi giorni si sono create lunghe file, inoltre nel capoluogo non funziona neppure il bancomat. Sempre nel centro storico ci è stato riferito della scarsa pulizia e manutenzione delle strade. Ci sono vie in cui l’erba cresce dal selciato, alcune strade sono ricoperte dal guano dei piccini, ma si fa poco o nulla per risolvere il problema. Situazioni che danneggiano il decoro del centro storico, ma che potrebbero creare anche complicazioni di carattere igienico".

Ma non finisce qui. Il gruppo di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’ prosegue con altre sollecitazioni alla giunta: "C’è poi l’Ecocentro di Piane, gli impianti automatizzati sono bloccati da mesi, l’Amministrazione comunale ci dice che si aspetta l’insediamento della nuova ditta per sostituire l’impianto, ma nel frattempo i disagi sono aumentati. Sempre per l’Ecocentro esiste un numero verde per i cittadini per chiedere l’intervento a domiciliare per il prelievo degli ingombrati. Il numero squilla ma non risponde mai nessuno, il risultato gli anziani che hanno difficoltà rinunciano, gli altri sono costretti a portare di persona i rifiuti presso l’eco centro, ma i responsabili accettano solo pochi pezzi per volta".