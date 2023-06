Montegiorgio, attesa finita Torna ’Cerreto Medioevale’ Due giorni indietro nel tempo

La rievocazione ‘Cerreto Medioevale’ dopo cinque anni di attesa tornerà a far vivere un piccolo e suggestivo borgo, l’occasione di lasciare ricordi ed emozioni ai tanti ospiti che domani e domenica 4 giugno decideranno di trascorrere il pomeriggio o la serata nella piccola frazione di Montegiorgio. Nei giorni scorsi il presidente dell’associazione ‘Rivivi Cerreto’ Giuliano Clementi, insieme al direttore artistico Marco Rapazzetti e al sindaco Michele Ortenzi, hanno annunciato la 5° edizione della manifestazione che si annuncia ricca sotto ogni profilo, tanto che si attendono per i due giorni di programmazione circa 4.000 presenze. Il piccolo borgo di Cerreto, completamento immerso nel verde delle colline fermane, è stato suddiviso in 11 aree tematiche con spettacoli e musica medioevale, gruppi di armigeri, eventi culturali, visite guidate, mercatini degli antichi mestieri e l’apertura delle taverne con degustazioni di piatti e prodotti tipici. Per facilitare l’accesso alla manifestazione è stato allestito un servizio di bus navetta che collegherà la strada provinciale 52 sul territorio di Rapagnano, appunto all’altezza del bivio per Cerreto con il borgo. La manifestazione partirà domani alle 19 con i vari spettacoli che trasporteranno gli ospiti indietro nel tempo: prove di abilità militare, giochi di destrezza, danze e musiche mistiche con liuto, arpa e altri strumenti antichi, il programma si protrarrà fino a tarda notte. Il tutto verrà poi riproposto domenica 4 quattro giugno con inizio alle 17 per consentire agli intervenuti di godere della tranquillità e del fascino di questo borgo nascosto e protetto dalla natura. Inoltre è stato indetto anche un concorso fotografico legato alla manifestazione dal titolo ‘Uno sguardo nel medioevo’, il regolamento è consultabile sul profilo Fb di ‘Cerreto Medioevale’.

Alessio Carassai