Montegiorgio, canzone rap per sostenere l’Anffas "Tante difficoltà da affrontare. Serve aiuto"

Un rap speciale per promuovere una bella e preziosa realtà del territorio, con allegato un simpatico messaggio di solidarietà in favore dell’Anffas Fermana.

L’associazione Anffas Fermana, nata nel 2010 per promuovere la cultura dei diritti delle persone con disabilità, opera in tutto il territorio provinciale offrendo sostegno, consulenze e consigli alle famiglie, il tutto organizzando una serie di iniziative rivolte ai soci: attività di laboratorio, uscite formative, biblioteca e molto altro ancora.

Nel 2015 il Comune di Montegiorgio ha offerto in comodato d’uso i locali dell’ex scuola della frazione di Monteverde, che oggi è la sede ufficiale dell’associazione da cui partono e prendono forma le varie iniziative.

L’ultima in ordine di tempo è stata la realizzazione di un rap musicale, realizzato da Vito Balducci, che casualmente è venuto a contatto con l’associazione e in pochissimo tempo ha scritto e musicato il testo di ‘Rap Anffas’. Una canzone molto gradevole della durata di circa 100 secondi, che oltre a raccontare le attività, invita i potenziali ascoltatori sostenere l’Anffas donando il 5 per mille all’associazione.

"E’ stato tutto molto veloce – racconta Fortunato Cotini, presidente dell’Anffas – Vito Balducci è venuto a conoscenza della nostra realtà attraverso un familiare, e dopo aver trascorso qualche ora con i ragazzi, ha realizzato il rap che è già stato scaricato sui social. Un ringraziamento speciale va rivolto a Vito, questo genere musicale ci avvicina molto ai giovani, inoltre i nostri ragazzi si sono divertiti nel realizzarlo. Se poi questo rap può essere utile a farci conoscere e sostenere meglio ancora. Adesso stiamo affrontando la transizione che interessa le associazioni del terzo settore e ci sono tante difficoltà da affrontare e superare soprattutto nelle gestione economica".

Non resta che ascoltare la canzone.

Alessio Carassai