Montegiorgio diventa una "città del tempo"

Il territorio di Montegiorgio è pieno d’arte, ma anche di tecnologia, nell’ultimo caso dedicata alla misura del tempo. Chiunque visiti un borgo italiano conosce l’importanza del ‘campanile’ con i suoi orologi e sue campane, a Montegiorgio l’attenzione per queste macchine è molto alta grazie alla presenza di diversi orologi meccanici fino a poco tempo limitatamente noti. Con lo scopo di rimarcare questa storica eredità, il Comune di Montegiorgio con delibera del 15 febbraio ha deciso di aderire a ‘Le Città del tempo delle Marche’, un gruppo istituito dal Museo dell’orologio di Montefiore dell’Aso, insieme ad alcuni comuni marchigiani, con l’intento di proteggere e valorizzare il patrimonio scientifico, tecnologico e antropologico legato allo scorrere del tempo.

Montegiorgio non solo vanta la presenza di quattro macchine orarie monumentali (ossia da torre) a partire dal 1700, ma porta in dote a ‘Le Città del tempo delle Marche’, la presenza nel suo territorio dei fratelli Orsolini, costruttori di orologi da torre nel corso della seconda metà del 1800, di cui esistono ad oggi ancora due testimonianze: l’orologio di Monte Urano e l’orologio presso le collezioni del Museo dell’orologio di Montefiore dell’Aso del 1866.

L’adesione alla rete ‘Le Città del tempo delle Marche’, per il Comune di Montegiorgio, è stata agevolata dalla sezione montegiorgese dell’Archeoclub d’Italia, con l’impegno secondo statuto di tutelare e valorizzare tale patrimonio.

"L’ingresso nella nostra rete di Montegiorgio - spiega Oronzo Mauro, direttore dell’associazione - è un chiaro messaggio dell’interesse di questo importante comune marchigiano di valorizzarsi a tutto tondo, anche attraverso il recupero e la valorizzazione del patrimonio scientifico e tecnologico".

A tale scopo Francesco Pasquali, presidente della sezione montegiorgese dell’Archeoclub d’Italia, già molto attivo nell’ambito della valorizzazione dei beni culturali del paese, è stato scelto come referente a Montegiorgio per ‘Le Città del tempo delle Marche’. Saranno loro i responsabili per la programmazione di iniziative di promozione della cultura del tempo a Montegiorgio.

Alessio Carassai