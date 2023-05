Montegiorgio ha scelto Ortenzi a valanga "Grazie della fiducia Non vi deluderò"

di Alessio Carassai

La popolazione di Montegiorgio riconferma il sindaco Michele Ortenzi e la lista ‘ProgettiAmo Montegiorgio’. Un risultato che non è mai stato messo in discussione, già dopo pochi minuti dall’inizio dello spoglio la tendenza è subito sembrata palese. E il divario con il trascorrere del tempo è divenuto sempre più consistente arrivando al dato finale: 79,06% per Michele Ortenzi, contro il 20,94% del candidato Claudio Ferracuti. Subito sono arrivati anche i primi saluti e complimenti, come da parte del sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro (nella foto), giunto a Montegiorgio.

"Già dall’inizio della campagna elettorale ho avuto la sensazione forte del sostegno della popolazione – dichiara il sindaco appena eletto Ortenzi –, mai mi era capitato di vedere giovani che si proponevano per mettersi in lista. Durante gli incontri elettorali il pubblico è stato sempre numeroso, però non mi attendevo questo risultato. Non immaginavo una valanga di affetto nei miei confronti e della lista. Il legame con la popolazione si è rafforzato, questo ci riempie di ulteriori responsabilità e dovremo raddoppiare gli sforzi. Credo che radicalizzare la sfida su un confronto destra-sinistra sia ormai anacronistico in un paese. Quello che conta è Montegiorgio, avere un progetto, risolvere i problemi percepiti dalla popolazione". A Montegiorgio si è registrato un calo nell’affluenza: hanno votato il 53% degli aventi diritto contro il 58% del 2018, ciò anche per effetto dell’aumento degli Aire (residenti all’estero). "Per adesso contano i voti del sindaco e della lista. Per quanto riguarda la nuova Giunta deciderò io – continua Ortenzi – in considerazione dI competenze, preferenze espresse dai cittadini e della disponibilità. Riguardo i primi progetti a cui ci dedicheremo, posso dire che lavoreremo subito sulle opere da concludere: polo scolastico, definizione delle linee di indirizzo della casa di riposo, poi alcuni finanziamenti giunti da poco: come Next Appennino e la realizzazione di un centro di trasformazione tecnologico qui a Montegiorgio denominato ‘Fermo Tech Extended’".

Queste le preferenze dei singoli candidati: Lista ‘Progettiamo Montegiorgio’ preferenze: Maria Giordana Bacalini 406, Michela Vita 564, Lorena Marzialetti 244, Alan Petrini 934, Riccardo Cimica 184, Loris Laurenzi 223, Lorenzo Mancinelli 197, Sofia Cesari 182, Giulia Mariani 100, Mattia Mazzoni 180, Nicolas Properzi 31 e Marco Rapazzatti 160. Lista ‘Insieme per Cambiare Montegiorgio’: Francesca Angelini 43, Fabrizio Cesetti 187, Niccolò Liberati 49, Noure Boulghazi 38, Michelangelo Marini 5, Elisabetta Mattii 7, Elvinia Minnoni 209, Mariarosaria Nassi 8, Luigi Ripani 54, Enzo Tarquini 27, Luigi Tomassini 21 e Simone Vecchi 31.