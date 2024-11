Montegiorgio, il Consiglio si accende sulla dieta mediterranea

Il progetto pubblico - privato per la promozione della dieta mediterranea accende il consiglio comunale di Montegiorgio. Il gruppo di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, ha espresso numerose criticità. Il progetto ha ottenuto un finanziamento Pnrr di 2,2 euro a cui si aggiungeranno 50.000 euro di investimenti da parte privata e prevede l’acquisizione da parte del Comune di tre locali (attualmente di proprietà privata), che verranno riqualificati e utilizzati per svolgere laboratori, corsi di formazione, degustazioni guidate e altre iniziative tutte mirate alla promozione della Dieta Mediterranea. "Sono fortemente contrario a questo progetto per come è impostato ora – sostiene Fabrizio Cesetti della minoranza –. Sono convinto che la collaborazione pubblico privata sia una buona cosa, ma non a queste condizioni. Il contributo pubblico è di 2.200.000 euro, ovvero tutte le spese. Va precisato che i soggetti privati trarranno benefici economici da quest’attività. Altro problema, sono diversi i partner coinvolti nel settore agro alimentare, l’Amministrazione ha fatto i dovuti controlli sulle credenziali dei partecipanti? Qualche mese fa la cronaca locale ha riportato la notizia che un agriturismo di Montegiorgio che è stato sanzionato per motivi igienici per la conservazione del cibo. Dobbiamo essere attenti su queste cose. Se il Comune ricalibrerà il progetto siamo pronti a sostenerlo e voteremo a favore, se resterà questo siamo contrari". "Tutta la maggioranza è convinta della validità di questo progetto – sostiene l’assessore Michela Vita – in primo luogo acquisiremo tre locali di piazza Matteotti che attualmente sono inutilizzati e li recupereremo per fare attività di promozione del territorio. Secondo queste attività serviranno ad animare il centro storico, cosa che la minoranza chiede da tempo. Terzo creeranno condizioni favorevoli a nuovi posti di lavoro, magari fra i giovani". Alla fine il progetto è passato a maggioranza.

Alessio Carassai