Montegiorgio in campo per le donne

È stato intitolato ‘Chi dice donna’, il programma articolato in tre appuntamenti che le tre assessore del Comune di Montegiorgio Maria Giordana Bacalini, Michela Vita e Lorena Marzialetti hanno ideato per celebrare la festa della donna. È stato presentato ieri nella sala consiliare il cartellone: bello, stimolante e con il chiaro invito a riflettere anche sul tema delicato della violenza contro le donne, che l’amministrazione montegiorgese ha rivolto al territorio. Oltre alle tre ideatrici erano presenti il sindaco Michele Ortenzi, il fotografo Lorenzo Cicconi Massi, la curatrice della mostra Chiara Fermani e in diretta streaming l’attrice marchigiana Valentina Illuminati.

"Avevano ideato un programma simile nel 2020 – spiega la compagine rosa della Giunta montegiorgese –, ma poi la pandemia ha bloccato tutto. Questa vuole essere un occasione per celebrare la figura della donna, in Consiglio abbiamo adottato uno statuto per l’istituzione di una Consulta comunale delle pari opportunità. Spesso la cronaca nazionale ci racconta di storie di violenza contro le donne, ma anche fuori dai nostri confini nazionali, l’ultimo episodio quello contro le bambine iraniane. Dobbiamo maturare una cultura del rispetto e questa deve essere insegnata a partire dalle scuole, ma anche attraverso eventi come questo".

Il cartellone prenderà il via venerdì alle 18,30 con l’inaugurazione della mostra ‘Le donne Volanti’ dell’artista e fotografo Lorenzo Cicconi Massi con 28 scatti, che raccontano l’animo delle persone che sarà visitabile fino al 12 marzo dal mercoledì alla domenica con orario 17,30-19,30. "Questi scatti mostrano l’animo della persona – commenta l’artista – il desiderio di far vedere la fatica e il cuore". Si proseguirà mercoledì 8 marzo alle 21,15 al teatro Domenico Alaleona con lo spettacolo ‘Mis Smarco’ con Valentina Illuminati. "Questa è una commedia che partirà in anteprima nazionale da Montegiorgio – dichiara l’attrice – in cui si mette a nudo la fragilità quotidiana, ma anche la capacità di resa delle donne di mettere in luce quel coraggio di aprire le braccia per concedere un abbraccio". A chiudere il cartellone venerdì 10 marzo alle 19 a palazzo Sant’Agostino ci sarà la ‘Premiazione delle donne montegiorgesi’ che si sono distinte per attività sociali, culturali, sportive ed altro ancora. Seguirà una degustazione ‘Cena da Sassinpiazza’, posti limitati è obbligatoria la prenotazione allo 0743-952067.

Alessio Carassai