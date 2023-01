Montegiorgio, la parrocchia di Piane accoglie Frate Mago

Riparte la rassegna di incontri formativi e non solo promossi dalla parrocchia San Paolo di Piane di Montegiorgio e rivolti a tutta la popolazione della media Valtenna. Il primo appuntamento si terrà oggi pomeriggio alle 16,30 con padre Gianfranco Priori, rettore del santuario della Madonna dell’Ambro di Montefortino, più noto al grande pubblico con il nome di Frate Mago, che intratterrà i giovani con i suoi numeri di prestigio e non solo.

"Vuole essere una occasione di aggregazione per far conoscere la gioia del Vangelo con il gioco – racconta Margherita Capecci, segretaria del consiglio pastorale parrocchiale – compito che a Frate Mago riesce particolarmente bene. Una bella occasione di svago, ma anche per socializzare e approfondire i valori della fede e dell’essere umano". Già da qualche anno la parrocchia di San Paolo organizza incontri a tema con vari ospiti: persone che hanno vissuto esperienze di vita importanti, uomini e donne legate al mondo del volontariato, missionari, ma anche sportivi, persone che nel corso della loro vita hanno dovuto affrontare prove ardue, che però hanno spinto ognuno a trovare nel proprio intimo la forza di andare avanti anche attraverso la fede.

"L’idea di promuovere anche per il 2023 incontro informativi ci piace molto – continua Capecci – anche perché offrono occasioni di riflettere sui valori della fede. In questo momento dobbiamo superare alcune questioni logistiche, comunque lavoreremo nelle prossime settimane con l’intento di organizzare degli appuntamenti".

a. c.