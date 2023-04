Montegiorgio, la piazza di Piane è pronta. Taglio del nastro sabato

Dopo circa 20 anni sarà ufficialmente inaugurata la nuova piazza di Piane di Montegiorgio, opera che i residenti della frazione hanno già imparato ad apprezzare in occasione di diversi eventi. La cerimonia si terrà in due giorni con diversi momenti celebrativi: si partirà sabato alle 17,30 a palazzo Passari con un convegno dal titolo ‘C’era una volta la Stazziò’ dedicato all’antica stazione della linea ferrovia Porto San Giorgio Amandola, saranno presenti il sindaco Michele Ortenzi; i relatori Marco Ramadori, presidente dell’associazione ‘Viarum’; lo storico Mario Liberati; Elvezio Serena, presidente di ‘Italia Nostra’; oltre agli ospiti Pino Bartolomei; Luca Vesprini e Giuseppe Buscemi. Si concluderà poi domenica 16 aprile alle 16 con la cerimonia ufficiale di inaugurazione alla presenza delle autorità, della Banda Domenico Alaleona e degli alunni delle scuole. "I residenti di Piane sono decenni che attendevano una piazza – racconta l’assessore ai lavori pubblici, Alan Petrini – ora esiste ed è già perfettamente funzionate. L’opera è stata realizzata da un privato per effetto di un accordo pubblico-privato, come amministrazione abbiamo investito circa 25.000 euro per l’acquisto e la sistemazione degli arredi e dei corpi illuminanti. La piazza di Piane in realtà è già viva da circa un anno, nei mesi scorsi ha ospitato tanto per fare un accenno la prima edizione dello ‘Square Music Festival’, Si tratta di un’opera importante che rappresenterà un luogo d’incontro per tutti".