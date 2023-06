Montegiorgio, mercatino vintage per aiutare gli alluvionati

L’associazione giovanile ‘Eccoppiaza’ di Montegiorgio ha avviato un progetto di moda circolare con finalità benefiche che si svolgerà domani e domenica nei locali del circolo in piazza Matteotti centro storico del paese. L’idea è molto semplice e persino divertente, i ragazzi hanno invitato i residenti a donare all’associazione indumenti carini, in buono stato di conservazione e magari anche che fanno sentire bene chi l’indossa al fine di istituire un mercatino dell’abbigliamento vintage. Nei giorni scorsi i volontari dell’associazione hanno raccolto il materiale donato dai residenti, vestiti che magari non si usano più ma ancora in perfetto stato, in vista del mercatino che si svolgerà domani dalle 17 all’una in piazza Matteotti, per l’occasione ad animare la serata ci sarà il concerto live del gruppo ‘Hiroshi Band’, il mercatino sarà replicato domenica 11 giugno dalle 16 alle 20. A rendere il progetto ancora più interessante la finalità sociale dell’iniziativa, infatti, tutto il ricavato del mercatino verrà versato alla Croce Rossa Italiana per sostenere i territori colpiti da alluvione dell’Emilia Romagna. Una bella occasione per ritrovarsi in piazza e sostenere la ricostruzione.

a. c.