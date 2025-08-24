"Montegiorgio, niente prima elementare"

"Tante belle parole sui borghi, sulla crescita di questi e su tanto altro a poche settimane dalle Regionali ma – di fatto – Montegiorgio vive una sconfitta apparentemente silente, ma che risuona duramente: per la prima volta non si costituirà la classe prima presso la Scuola primaria del paese". La denuncia arriva da Elvinia Minnoni, giovane consigliera di minoranza. "Questa sconfitta cela l’enorme vuoto di banchi, e di vita, che rappresenta il non avere abbastanza numeri per formare una prima Elementare. Si farà, in questa occasione, qualche domanda chi amministra da un decennio, e oltre, Montegiorgio? E il Polo Scolastico? La “magnifica” creatura che attende di prendere forma da anni, quella di cui si iniziò a promettere anche durante le Elezioni del 2018, la “Realizzazione del nuovo polo scolastico nel Comune di Montegiorgio”, intervento poi ricompreso nell’Ordinanza Speciale numero 15 del 2021 e s.m.i., dove si leggeva che la ricostruzione delle scuole di Montegiorgio“ (rivestiva) carattere di criticità e di urgenza ai sensi e per gli effetti dell’ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 al fine di consentire (proprio) la rivitalizzazione del borgo, l’adempimento in condizioni di sicurezza della funzione educativa della scuola” ma che – ad oggi- ancora non ha vita. Ancora è un cantiere. Un cantiere che alla consegna dei lavori, si apprese dai giornali che fra primarie e medie avrà spazi per 550 alunni: 550 giovani (e rispettive famiglie ) che con un ulteriore passare del tempo avrà già svolto le scuole altrove. Le “scelte politiche” (frase usata per giustificare alcune mosse dall’Amministrazione, di cui osserviamo i risultati) sono quelle scelte messe in moto da questa amministrazione e che di fatto hanno condotto ad un declino che si palesa nell’esigua richiesta di iscrizioni che pone la condizione di non attivare nel 2025/26 una classe prima di scuola primaria".

Lo sfogo della consigliera Minnoni prosegue così: "Per me, e per il nostro Gruppo di opposizione, la scuola come altri temi che continuiamo a sottoporre all’Amministrazione, ha un ruolo fondamentale. Il Comune di Montegiorgio ha acquistato, con atto di compravendita del 29 dicembre 2017, un terreno per la realizzazione del Polo scolastico sostitutivo delle Scuole: lo scopo della ricostruzione delle scuole post-sisma era garantire la sicurezza degli studenti e del personale, preservare i servizi educativi nei territori colpiti e promuovere la rinascita sociale ed economica delle comunità, una comunità che però dal 2017 ad oggi ancora attende quella struttura, (nonostante paesi limitrofi abbiano gia’ ricostruito e dato attivita’ alle proprie strutture) Montegiorgio vede per l’ennesima volta lo svuotarsi delle proprie aule e l’impoverirsi del proprio tessuto sociale".