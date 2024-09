Montegiorgio, nuova ambulanza per la Misericordia

Entrerà in funzione fra qualche giorno il nuovo mezzo che andrà ad arricchire il parco macchine della Confraternita di Misericordia di Montegiorgio, un Fiat Ducato attrezzato come pulmino destinato a trasporti sociali attrezzato anche per persone con disabilità. Il Governatore della Misericordia Cristiano Bei lo aveva annunciato qualche mese fa in occasione dell’approvazione del Bilancio dell’associazione. "Il mezzo del costo di 70.000 euro è stato acquistato con risorse dell’associazione – spiega Cristiano Bei – frutto di donazioni private che ringraziamo per il sostegno, e di alcune iniziative di auto finanziamento come gli eventi sociali al Teatro Alaleona il concerto e lo spettacolo teatrale, oppure la campagna di sensibilizzazione ‘L’ulivo della Misericordia’. Il nuovo mezzo oltre che molto confortevole andrà ad arricchire il parco mezzi dell’associazione inoltre è dotata degli ultimi sistemi per il trasposto di persone con disabilità che garantiscono massima sicurezza e confort".

a.c.