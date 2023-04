"Montegiorgio, ora serve il cambiamento"

La lista ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’ con candidato sindaco Claudio Ferracuti si presenta e annuncia l’avvio della campagna elettorale proponendo un "cambio di prospettiva". La lista oltre al candidato sindaco sarà composta da Francesca Angelini, Fabrizio Cesetti, Niccolò Liberati, Noure Boulghazi, Michelangelo Marini, Elisabetta Mattii, Elvinia Minnoni, Mariarosaria Nassi, Luigi Ripani, Enzo Tarquini, Luigi Tomassini e Simone Vecchi. Un gruppo civico che unisce l’esperienza di alcuni componenti alla freschezza di nuove leve, toccando varie professioni.

"Ho accettato di candidarmi – dichiara Ferracuti – per tre motivi. Il primo è perché sono riuscito a riunire le tante voci di Montegiorgio, una cosa che non accadeva da 20 anni. Il secondo: abbiamo messo insieme una lista che unisce competenza, tanta esperienza e soprattutto tocca varie professioni e questo per me è già un successo. Il terzo motivo è semplice: credo che dopo tanto tempo in un gruppo si creino condizioni per allentare l’attenzione tanto da non riuscire più a vedere certe situazioni; a Montegiorgio ci sono problemi e noi vogliamo cambiare prospettiva metterci a servizio dei montegiorgesi". Molti gli spunti offerti nel programma elettorale. "Prima di tutta la sanità bene la ristrutturazione dell’ospedale – spiega Ferracuti – ma nel Punto di primo intervento deve esserci un medico. Il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti non funziona, stiamo pensando ad un sistema automatizzato come quello attivo a Porto San Giorgio e Servigliano. Accelerare le procedure per la realizzazione del nuovo Polo scolastico, al momento è non ancora approvato il progetto definitivo. Costruito il polo scolastico, porteremo il Municipio nel vecchio palazzo di via Roma, palazzo Passari diverrà una pinacoteca, porteremo la casa di riposo nella sede dell’attuale scuola elementare di Piane e la Cestoni sarà ristruttura per diventare una Cohousing con 20 appartamenti, vogliamo invertire il calo demografico e ripopolare il centro storico ad essere vitale".

Un programma esteso che tocca ambiente, urbanistica, sociale e altro. "Nella lista è evidente che ci sono persone di nota appartenenza politica – spiega Simone Vecchi – è chiaro che ognuno lavorerà seguendo la proprie inclinazioni e procedure, ma prima di tutto c’è un progetto condiviso che ci ha spinto ad unire le forze per metterci a servizio della collettività". I giovani del gruppo hanno già indicato alcune iniziative da poter attivare.

Alessio Carassai