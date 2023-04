Montegiorgio, Ortenzi: "Palestra a Piane per le scalate sportive"

Il Comune di Montegiorgio diverrà un polo di eccellenza anche per lo sport, lo annuncia il sindaco Michele Ortenzi. Il programma elettorale è ancora in via di definizione e sarà depositato con la lista, ma qualche piccola indiscrezione trapela dai confronti con i candidati. Fra le novità ci sono interessanti progetti che riguardano il mondo dello sport. "Montegiorgio vanta già numerose società sportive e impianti – spiega Ortenzi – ma nel prossimo futuro il territorio comunale si arricchirà grazie alla collaborazione con i privati di importati strutture uniche nel proprie genere che porteranno il paese ad essere un centro a forte vocazione sportiva. Abbiamo già impianti di calcio, volley, basket, palestre, circoli tennis ormai storici, ma presto potremo contare su nuove strutture uniche. Grazie all’impegno di un privato sarà costruita a Piane una grande palestra specializzate per le scalate sportive, sarà un impianto di alto profilo tecnico capace di ospitare gli appassionati di questa specialità, ma anche gare nazionali. Il secondo un circuito di speedway che sarà realizzato in contrada San Pietro quasi a confine di Monte Vidon Corrado, una struttura unica nel nel centro Italia. Infine non va dimentica la palestra che sarà realizzata nel nuovo polo scolastico di Crocedivia, una struttura che di giorno servirà per svolgere le attività scolastiche, ma la sera e il pomeriggio andrà ad incrementare la possibilità di ospitare gare delle tante società sportive del paese che per necessità logistiche e accavallamenti di orari sono state costrette a trasferirsi presso gli impianti dei centri limitrofi".

a. c.