Montegiorgio premia. Gentili, Mattii e Beleggia

Tre donne con storie differenti ma con qualcosa in comune, il grande senso di appartenenza a Montegiorgio. Si è tenuta venerdì sera a palazzo Passari, la terza edizione di ‘Donne Eccezionali’; evento ideato e organizzato dal Cpo (Comitato pari opportunità) di Montegiorgio, in occasione della Festa della donna all’interno della rassegna di sensibilizzazione sul rispetto e contro la violenza verso le donne denominata ‘Chi dice Donna’. Oltre al Cpo guidato dalla presidentessa Francesca Ferracuti, in sala erano presenti anche il sindaco Michele Ortenzi, e molti cittadini che hanno voluto presenziare all’evento che premiava tre donne montegiorgesi che si sono distinte nei settori: tradizione, imprenditoria, sociale e cultura. La serata è stata condotta da Alessia Scoccia, attrice montegiorgese trapiantata a Roma e accompagnata dalla chitarra di Giordano Moriconi che ha impreziosito la serata.

La prima ad essere premiata, per la sua passione e impegno sempre a disposizione della promozione delle iniziative della comunità, attenta alle tradizioni del paese è stata Marina Gentili: "Questo premio lo condiviso con tutte quelle persone che mi supportano nelle mie tante iniziative". Come artista e scultrice contemporanea che innesca il sottile confine fra naturale e artificiale è stata premiata Maria Carla Mattii: "Nonostante abbia partecipato a molte mostre, non sono stata mai emozionata come in questo momento, questo premio lo voglio dedicare alla mia mamma". Con il ruolo di Ceo presso la Bros Usa Corporation con in vari marchi della Bros Manifatture, per lo spirito imprenditoriale che ha portato a valorizzare il design dei gioielli italiani nel mondo, premiata Beatrice Beleggia: "Sono molto emozionata. Sono sempre in giro per impegni, ma Montegiorgio è casa mia e mi sento una cittadina orgogliosa. Faccio i complimenti al Cpo per aver organizzato questa splendida iniziativa, e alle altre vincitrici che con determinazione contribuiscono a fare conoscere le eccellenze del territorio". Una bella serata dedicata alla montegiorgesità, che ha permesso di scoprire il lato umano di tre donne che stanno contribuendo a far conoscere il paese in tutto il mondo.

