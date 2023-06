Montegiorgio, pressing per il consiglio comunale in diretta streaming

Sono trascorse appena due settimane dall’insediamento del nuovo Consiglio comunale di Montegiorgio e subito il gruppo di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, presenta la prima interrogazione per chiedere che i Consigli vengano trasmessi in diretta streaming. L’interrogazione presentata giovedì 8 giugno congiuntamente dai consiglieri: Claudio Ferracuti, Fabrizio Cesetti, Elvinia Minnoni e Luigi Ripani, è stata rivolta al sindaco Michele Ortenzi e a tutta la Giunta chiedendo di affrontare l’argomento nel prossimo consiglio. "Il confronto democratico con i cittadini, anche in campagna elettorale – spiegano i consiglieri – ha evidenziato l’importanza della corretta informazione e trasparenza, che può essere agevolata con la pubblicazione delle dirette in streaming dei Consigli comunali. Una registrazione di questo tipo non richiede una figura specializzata o particolare accorgimenti, ma solamente un dispositivo fisso di ripresa. L’attivazione della diretta streaming, già adottata da diversi comuni del territorio, porterebbe fra l’altro ad aumentare le viste del sito istituzionale del Comune, incentivando la partecipazione attiva dei cittadini anche su altri argomenti. Nel recente passato alcuni gruppi di minoranza, hanno tentato di chiedere l’attivazione di questo servizio, ma ad oggi ancora non è stato fatto. Chiediamo quindi al sindaco di avviare i provvedimenti necessario all’istituzione delle dirette streaming per il Consiglio comunale". Discussione che già in passato aveva animato l’assise montegiorgese.

a.c.