Montegiorgio rinasce. Ecco la ’Casa di Comunità’

MONTEGIORGIO (Fermo)Quello che un tempo era l’ospedale Diotallevi di Montegiorgio oggi è la ‘Casa di Comunità’, ovvero il nuovo modello di sanità che la Giunta regionale sta sviluppando per riportare i servizi più vicini ai territori. Sono stati ultimati da pochi giorni i lavori di riqualificazione energetica e miglioramento sismico per circa 3 milioni di euro a cui si aggiungono i nuovi locali che ospiteranno il poliambulatorio dei medici di medicina generale per ulteriori 450.000 euro. Al taglio del nastro il presidente della Regione Francesco Acquaroli, insieme con l’assessore Filippo Saltamartini, i consiglieri regionali Jessica Marcozzi e Marco Marinangeli, Monsignor Rocco Pennacchio arcivescovo di Fermo, il Commissario per la ricostruzione Guido Castelli, il sindaco Michele Ortenzi con tutta la sua Giunta, la senatrice Elena Leonardi, il deputato Mauro Lucentini e il direttore dell’Ast di Fermo Roberto Grinta.

La Casa di Comunità, già attiva a Sant’Elpidio a Mare e ora a Montegiorgio, verrà aperta anche a Montegranaro, Petritoli e Porto San Giorgio. Oltre ai servizi già attivi come radiologia, cardiologia, medicina trasfusionale fisioterapia, ortopedia, oculistica, ginecologia, odontoiatria e altri, potrà contare su sette medici di base che presteranno servizio nella struttura dal lunedì al venerdì, con orario continuato, inoltre saranno riattivati a Montegiorgio 40 posti letto per Rsa. "Ringraziamo i medici di base che hanno subito accettato di prestare il loro servizio all’interno della struttura – ha dichiarato Ortenzi, dopo il minuto di silenzio nel ricordo del medico Tolmino Rossi – e presto torneranno anche i posti di Rsa". "Nell’ultimo anno abbiamo erogato il 36% di servizi in più – ha aggiunto Saltarmartini –. Stiamo colmando la mancanza di medici che qualcuno poteva prevedere, ma su cui non è intervenuto. E’ stato inaugurato il nuovo ospedale di Amandola e presto seguirà quello di Fermo". "Abbiamo ripensato un servizio sanitario più vicino ai cittadini – spiega Francesco Acquaroli –: nel 2020 nelle Marche erano attivi 1170 medici di base, ora ne sono 940. Così abbiamo avviato una politica che ci porterà il prossimo anno a un saldo attivo".

Alessio Carassai