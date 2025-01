Montegiorgio, si sblocca la pratica . L’elisuperficie arriverà nel 2026

Il 2025 porta una bella novità per la comunità montegiorgiorgio e della media Valtenna, si sblocca dopo anni il progetto per la realizzazione dell’elisuperficie a Piane di Montegiorgio. Nei giorni scorsi è arrivata la notifica da parte della Regione Marche di un finanziamento di circa 150.000 euro che permetterà di realizzare l’opera. Si tratta di una storia iniziata nel 2021 quando l’Amministrazione decise di destinare il finanziamento derivato dagli ‘Sms di solidarietà’ raccolta in occasione del sisma del 2016, alla realizzazione di un’elisupeficie.

"Nel 2021 attraverso la Protezione civile regionale – racconta il vice sindaco Alan Petrini – ottenemmo un finanziamento di 130.000 euro per la realizzazione dell’elisupeficie che decidemmo di allestire ai margini dell’attuale avio superficie, era di fatto la scelta più idonea. Una parte del terreno però era di proprietà privata, e quindi l’Amministrazione avvio un confronto in forma bonaria con la proprietà per l’acquisizione del terreno. Trattativa che purtroppo fallì. Quindi venne avviata la procedura di esproprio, ma il proprietario fece ricorso. Al termine dell’iter, il giudice stabili la validità e i termini dell’esproprio definendo l’opera di importanza strategica". Una volta superate la parte legale – burocratica, sono sopraggiunte altre difficoltà. "Negli anni 2022 e 2023 – prosegue Petrini – c’è stato l’aumento esponenziale dei costi delle materie prime. I 130.000 euro accreditati attraverso i fondi degli ‘Sms di solidarietà’, non erano sufficienti neppure a coprire la metà dell’opera. Recentemente abbiamo ricevuto un finanziamento della Regione Marche, per un valore di circa 150.000 euro che si vanno a sommare ai 130.000 già disponibili che ci permetteranno di realizzare l’elisuperficie. Ringraziamo il presidente Francesco Acquaroli e la sua Giunta, che ha sempre dimostrato sensibilità alle istanze presentate dal nostro territorio. Per noi è una grande soddisfazione, ma soprattutto si tratta di realizzare un’opera destinata non solo a Montegiorgio ma alla popolazione di tutta la media Valtenna. L elisupeficie consentirà l’atterraggio dell’eliambulanza anche in notturna, inoltre sarà realizzata una strada più comoda che collegherà la pista alla statale 238 Faleriense. Adesso si passerà all’approvazione definitiva del progetto, quindi si procederà per la gara di appalto dell’opera circa 7 mesi. Contiamo di completare l’elisuperficie per l’estate del 2026".

Alessio Carassai