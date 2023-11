Montegiorgio si schiera per la Zes

Le mozioni presentate dal gruppo di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, animano il Consiglio comunale, il dibattito stimola il confronto politico anche se non sempre si raggiunge l’identità di vedute. Sono state necessarie un po’ più di due ore e mezza per discutere e votare i nove punti all’ordine del giorno portati in Consiglio martedì a Montegiorgio, oltre agli aspetti tecnici, sono stati discusse quattro mozioni presentate dalla minoranza. L’argomento più discusso, la mappatura e messa in sicurezza del patrimonio arboreo sul territorio comunale, anche alla luce di alberi pericolosi e dei numerosi episodi di rami spezzati e alberi caduti che si registrano quando ci sono condizioni meteo avverse come vento, pioggia o neve che potrebbero rappresentare un problema per l’incolumità delle persone.

"Abbiamo un territorio con una superficie di 50 chilometri quadrati – spiega il vice sindaco Alan Petrini – negli ultimi anni abbiamo messo a bilancio 150.000 euro per vari interventi di manutenzione e messa in sicurezza in tutto il territorio: centro storico, frazioni, aree strategiche. C’è un’ottima collaborazione con la Provincia per gli interventi sulle strade di loro pertinenza. Sta partendo la campagna dell’Amap per l’abbattimento delle piante colpite dal tarlo asiatico, ma anche cosi non sarebbe possibile seguire tutte le esigenze. Ogni anno in base alla priorità si svolgono interventi di manutenzione". Per questi motivi la mozione è stata respinta. Respinta anche la mozione sul disegno di legge per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni, su cui però esiste fra amministrazione e minoranza una base comune di sostegno.

"Il disegno di legge per l’autonomia differenziata dalle Regioni – spiega il sindaco Michele Ortenzi – è in discussione in Parlamento, crediamo che in questo momento sia prematuro fare valutazioni, per questo voteremo no alla mozione. Riconosciamo però che questo sia un discorso valido". Ha avuto più fortuna invece la mozione per l’istituzione anche nel Fermano della Zes, votata all’unanimità.

"Si tratta di una grande opportunità per il territorio e le imprese – commenta Ortenzi -. Credo che la nostra posizione come Comune, non avrà un impatto così importante da far cambiare quelle che al momento sembrano le linee del Governo Europeo e Nazionale. Ma il riconoscimento della Zes sarebbe importante per un territorio che sta affrontando una fase di transizione".

Alessio Carassai