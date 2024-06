Montegiorgio: svelato il calendario

Presentato ufficialmente il programma di ‘Estate Montegiorgese 2024’, nei mesi di luglio e agosto la popolazione e i residenti potranno godere di 38 fra spettacoli o eventi di vario genere. "Abbiamo voluto dare corpo ad un cartellone unico di eventi estivi – spiega l’assessore Michela Vita – per dare risonanza alle tante manifestazioni che affolleranno il calendario dell’estate montegiorgese. Tante le riconferme, ad iniziare da ‘Parchi da favola’ che, quest’anno darà vita a serate di teatro e circo di strada per famiglie nei parchi cittadini, con una location aggiunta, quella del bellissimo parco del Tignio. Altra riconferma le serate in collaborazione con l’associazione Worldland che toccheranno diversi luoghi di interesse del paese". In realtà le riconferme sono molte: la festa della trebbiatura, i concerti a cura dell’archeoclub, il festival di teatro dialettale a Monteverde, le serate di cinema all’apèrto presso il chiostro Sant’Agostino, le serate musicali dello ‘square music festival’ a Piane di Montegiorgio, gli spettacoli di improvvisazione teatrale di Vicolo Checov, e ancora lo street boulder contest di ‘Eccoppiaza’, la seconda edizione di ‘Montegiorgio divino’, serata di degustazione di vini nel centro storico, presentazioni libri e molto altro ancora. "Fra le novità la prima edizione di Alteta Festival – continua Vita – nella piazza del piccolo borgo una rassegna di musica jazz, le serate di degustazione di ‘Cerreto Brindisi’. Il calendario è nato per concedere giornate di divertimento, riflessione e buona musica, perché insieme si può andare lontano".

A.C.