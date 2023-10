‘Montegranarese dell’anno’: benemerenza assegnata a Lorena Rosini

E’ caduta su Lorena Rosini la scelta del sindaco Endrio Ubaldi sulla benemerenza di ‘Montegranarese dell’anno’ da assegnare in concomitanza con la festa patronale di San Serafino. La vita intensa di questa donna (55enne, entrata da giovanissima nel Movimento dei Focolari) con una serie di problemi fisici e disabilità ma con una voglia di vivere contagiosa e con una ammirevole capacità di sdrammatizzare, è raccontata nel libro ‘L’Elefantino rosa’, scritto dal marito, Salvatore Coppola, il cui ricavato è destinato all’associazione We World Onlus che si occupa di raccogliere fondi per l’infanzia del Terzo Mondo. "Il libro, scritto durante la pandemia, narra vari episodi della sua vita a Montegranaro, e dopo, di Lorena come ‘cittadina del mondo’ che l’ha portata ad andare a vivere in Sicilia, per la sua voglia di vita, di amore e di famiglia" scrive Ubaldi nell’atto in cui le viene ufficialmente conferita la benemerenza che le sarà consegnata l’11 ottobre. "‘L’elefantino rosa’ è un piccolo successo editoriale con le sue quasi 800 copie vendute i cui ricavi vanno totalmente in beneficenza per aiutare bambini bisognosi del mondo. Poiché l’amministrazione comunale, in occasione dei festeggiamenti patronali, è solita insignire con una pergamena di benemerenza le persone o le associazioni che si sono contraddistintee, ritengo doveroso conferire il titolo di Montegranarese dell’anno a Lorena Rosini".