Montegranarese dell’anno. Stasera la consegna del premio a Trisciani

La festa di San Serafino, da qualche anno, è l’occasione per assegnare il Premio di Montegranarese dell’anno e, per il 2024, questo riconoscimento sarà consegnato stasera (ore 21, Teatro La Perla) a Roberto Trisciani. Trisciani è un giovane montegranarese laureato in studi africani, con un master in emergenze sanitarie, che da sette anni è impegnato nell’Africa centrale, nel Sud Sudan come cooperante di Avsi (organizzazione non governativa senza scopo di lucro) e che avrà modo di raccontare la durissima e complessa realtà che vivono quelle popolazioni, con particolare attenzione ai bambini, oltre che di quanto è stato possibile realizzare grazie agli aiuti arrivati anche da Montegranaro. La cerimonia di consegna del Premio avverrà prima della commedia dialettale ‘Prof. Dott. Tuttolugu e checcosatro’ della compagnia ‘Li ‘rmasti’ di Falerone (ingresso libero). Il programma della festa prevede domani sera, sempre al ‘La Perla’ il musical ‘Forza venite gente’ (ore 21,30, ingresso libero). Sabato, giorno del Santo Patrono, si terrà la tradizionale fiera di San Serafino, con decine e decine di bancarelle sparse per le vie del centro città per l’intera giornata. Anche quest’anno, visto l’ottimo riscontro ottenuto lo scorso anno, in viale Gramsci sarà allestita una tenda medica, grazie al Rotary Distretto 2090, Rotary Club di Montegranaro e Magia del Rotary (in collaborazione con Comune, Croce Gialla, Aido e Protezione Civile) per effettuare esami gratuiti nella Giornata dedicata alla prevenzione dell’ictus cerebrale, grazie alla disponibilità (a titolo gratuito) dei medici Jarno Morbiducci, Demetrio Postacchini, Giorgio Tombolini, Andrea Angelini, Nicoletta Governatori (info: Giovanni Catini, 333 3326321). In serata, alle 20,30 la Santa Messa seguita dalla solenne processione accompagnata dalla Banda musicale Omero Ruggieri.