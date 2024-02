Montegranaro: 1,5 milioni per le strade

Tra le opere pubbliche alle quali l’amministrazione intende mettere mano nel corso di quest’anno, rientrano interventi di messa in sicurezza di importanti strade comunali alcune delle quali particolarmente ammalorate, altre in frana, altre ancora bisognose di lavori di manutenzione straordinaria o che insistono su zone particolarmente transitate. "Abbiamo intanto approvato il documento di indirizzo per la progettazione di questi interventi di messa in sicurezza – fa sapere il sindaco Endrio Ubaldi nel periodico ‘bollettino’ informativo sui lavori della giunta – per i quali possiamo contare su finanziamenti ministeriali". Sono state previste anche le scadenze per l’aggiudicazione dei lavori oltre che individuate le strade su cui intervenire: entro agosto 2024 dovranno essere aggiudicati i lavori per la strada Bore di Chienti per i quali c’è un finanziamento di 500mila euro. Si tratta di una strada in cui spesso si verificano smottamenti ed allagamenti con conseguenti disagi non solo alla circolazione, ma anche ai residenti. Entro gennaio 2025, invece, devono essere aggiudicati lavori per un milione di euro che riguarderanno diverse vie della città.

"Tra queste ricordo via Verdi, via Tobagi, contrada Vallone, Colle degli Olmi – snocciola il sindaco Ubaldi -, via Kuliscioff dove vi sono zone in frana, e altre vie altrettanto rilevanti. Sono due interventi molto importanti ai quali abbiamo cominciato a mettere mano, approvando intanto gli indirizzi per la progettazione".

Ma, oltre al discorso viabilità, restando in tema di opere pubbliche, al sindaco Ubaldi preme anche ricordare che è stato pubblicato dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia, il bando per progettazione ed esecuzione dei lavori di completamento del nuovo palazzetto dello sport con efficientamento energetico, con 6,8 milioni di euro a base d’asta "e la scadenza per presentare offerte è stata fissata al 7 marzo. Sono fiducioso che vi saranno ditte interessate ad aggiudicarsi l’appalto. Sappiamo che, una volta trascorsa la scadenza, ci sarà da attendere circa 45 per consentire alla commissione di valutare le offerte. In ogni caso, per l’amministrazione questo è un altro importante obiettivo che ci eravamo prefissati di raggiungere" chiude Ubaldi.

D’altra parte, se tutto procederà senza contrattempi e inghippi, entro la primavera ci sarà l’assegnazione dei lavori ed è logico pensare che entro l’anno si potrà vedere la ditta all’opera intorno allo scheletro del palazzetto.

Marisa Colibazzi