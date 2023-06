MONTEGRANARO, Adeguato finanziamento per riqualificazione municipio

Adeguata la somma per il finanziamento a fondo perduto per l’intervento di ristrutturazione e riqualificazione della sede municipale, passata da circa 2,5 milioni di euro a oltre 2,7 milioni (fondi dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione), adeguato il piano pluriennale delle opere pubbliche inserendovi anche questo intervento, è finalmente arrivato il tempo di dare il via alla procedura per l’appalto di lavori che dovranno rendere agibile l’intero, imponente palazzo comunale che si affaccia su Piazza Mazzini. Un’attesa che si è prolungata oltremodo (non senza critiche da parte dell’opposizione) nonostante il progetto definitivo ed esecutivo fosse pronto già prima della scadenza della precedente amministrazione, e mancasse solo la pubblicazione del bando per l’appalto dei lavori. Il fatto è che, facendo i calcoli alla luce dei sopraggiunti e cospicui aumenti dei materiali edili, la somma inizialmente prevista non era più sufficiente a coprire interamente i costi. Di qui la volontà dell’attuale amministrazione di chiedere all’Usr una revisione del finanziamento. Un tentativo andato a buon fine visto che, qualche settimana fa, è stato comunicato l’avvenuto adeguamento dell’importo. Di questa operazione di recupero dello storico municipio si parla da oltre 20 anni, un lasso di tempo durante il quale è stato utilizzato solo il piano terra, in quanto i superiori sono inagibili, pericolosi e resi off limits. L’intenzione, riqualificato l’edificio, è di trasferirci gli uffici comunali e la sala consiliare.