Montegranaro (Fermo), 30 giugno 2019 - Un carabiniere della locale stazione, Mario Iadonato, è stato aggredito, ieri sera, intorno alle 23, da un extracomunitario che gli ha sferrato una coltellata alle spalle. Il militare è stato immediatamente soccorso dal 118 e portato al Pronto Soccorso di Fermo.

Sono ancora nebulosi i contorni di questa aggressione. Secondo una prima ricostruzione, tutto avrebbe avuto inizio in viale Zaccagnini dove il marocchino, in evidente stato di alterazione, stava dando in escandescenze. Sono intervenuti i carabinieri che, per allontanarlo da quel posto (ai margini del centro storico in cui era in corso la lunga notte bianca del Veregra Street), lo hanno caricato in auto e accompagnato in caserma. Dopo averlo trattenuto per un po' nell'intento di riportarlo alla calma, i militari lo hanno riaccompagnato al suo domicilio in via Fermana Sud. Ed è quel punto che il marocchino, che evidentemente ancora non si era calmato del tutto, ha afferrato un coltello ed ha colpito alle spalle il carabiniere.

Portato al Pronto Soccorso, Iadonato è stato subito sottoposto agli accertamenti del caso e i sanitari hanno potuto tranquillizzare sia i familiari, sia il comandante provinciale, il colonnello Antonio Marinucci, accorso in ospedale insieme ad altri colleghi per accertarsi delle condizioni di Iadonato. Intanto, altri colleghi confluiti in via Fermana Sud, si stavano occupando dell'aggressore