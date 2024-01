Montegranaro ce l’ha fatta: inserito tra i Borghi Storici delle Marche

Anche Montegranaro, con il suo centro storico figura nell’elenco stilato dalla Regione dei Borghi Storici delle Marche. "E’ una notizia molto interessante, anche in virtù di diverse iniziative e opportunità che vengono offerte, annesse a questo riconoscimento" commenta il sindaco, Endrio Ubaldi. Con l’assessore al turismo, Gastone Gismondi, hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo fin dallo scorso anno: "Di solito sono presi in considerazione borghi fino a 5mila abitanti (Montegranaro ne conta circa 13mila, ndr) ma siamo rientrati nei criteri previsti in quanto abbiamo delimitato il centro storico, individuando un anello e facendo richiesta solo per l’antico incasato". Entrare nell’elenco dei Borghi storici significa poter sfruttare numerose opportunità in termini di progettazione, finanziamento e promozione legate al concetto di ‘Borgo accogliente’ e messe in campo dalla Regione, come la riqualificazione e rivitalizzazione del centro storico, si favorisce la costituzione di strutture ricettivo (albergo e residenze diffusi), si favoriscono lavori di restauro conservativo del patrimonio storico e progetti di accoglienza turistica. E intanto, un’idea c’è già: puntare sull’ex convento degli agostiniani. E’ recente la deliberazione con cui la giunta ha approvato l’acquisizione di ulteriori beni, reperti della tradizione popolare e calzaturiera "che potremo mettere a disposizione con il Museo della Storia e delle Tradizioni locali. Abbiamo anche approvato – conclude Ubaldi – il progetto per l’allestimento del Museo per un importo, su due annualità, di 50mila euro. L’obiettivo che ci siamo prefissati è di realizzare le prime tre sezioni entro la metà di giugno, mentre l’anno prossimo prevediamo la sistemazione del chiostro esterno per renderlo funzionale al percorso museale".