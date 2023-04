Montegranaro diventa ’Villaggio digitale 2023’

Montegranaro ha ospitato la prima edizione di ‘Villaggio digitale’, progetto promosso dal Garante per i Diritti della Persona, Corecom (Comitato Regionale per le Comunicazioni) e Istituto scolastico comprensivo di Montegranaro, ideato dall’Associazione Red (Rete Educazione Digitale) di Macerata. Realizzato dal comunicatore Paolo Nanni coinvolgendo 10 classi (circa 200 studenti) e la digital strategist Silvia Alessandrini Calisti, il progetto era intitolato ‘Photostory’. In sostanza, agli studenti è stato chiesto di unire il pensiero all’emozione e di studiare le immagini che sono ormai abituati a scattare e condividere in continuazione sui social, assegnando loro una didascalia significativa. I lavori sono stati esposti sabato, al teatro ‘Le Perla’, durante la serata finale che prevedeva un talk sul palco, tra Daniela Zepponi (vice presidente Red), Ylenia Gazzella (attivista e fondatrice del Progetto Malamente) e Giuseppe Iadonato (fondatore della web radio ‘Mamma esco a fare due passi’), moderati da Paolo Nanni. "Il mondo della rete e dei social media è vasto e articolato ma soprattutto si evolve e muta di continuo – spiega Cinzia Grucci (presidente Corecom) – e se per gli adolescenti è naturale e immediato sperimentare nuove piattaforme e modi di comunicare, non sempre maturano una conoscenza a largo spettro dei fenomeni digitali". Soddisfazione è stata espressa anche dal Garante, Giancarlo Giulianelli, oltre che dal sindaco Endrio Ubaldi (al Comune è stata consegnata la targa di ‘Villaggio Digitale 2023’) e dalla dirigente scolastica, Chiara Cudini, che ha detto: "Cercheremo di collaborare a iniziative mirate alla conoscenza e all’uso consapevole delle nuove forme di comunicazione".