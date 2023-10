Montegranaro: Entra nella Fondazione ‘Paolo Rossi’ per Stimolare Ricerca Oncologica

A far data dall’ultimo consiglio comunale, Montegranaro è entrato a far parte della Fondazione ‘Paolo Rossi’, presieduta dalla moglie dell’indimenticato calciatore, Federica Cappelletti. "Abbiamo aderito, a fronte di una quota poco più che simbolica di mille euro e la proposta è passata all’unanimità – ha dichiarato, a posteriori, il sindaco Endrio Ubaldi – ma vorremmo coinvolgere qualche altro Comune della zona, in quanto ci è sembrato molto interessante un particolare articolo della Fondazione in cui si legge che vengono messe a disposizione di centri di ricerca all’avanguardia, idonee apparecchiature mediche, a titolo gratuito, al fine principale di stimolare la ricerca nel campo delle malattie oncologiche. Ho pensato che poteva essere interessante cogliere questa opportunità anche in vista dell’apertura del nuovo ospedale di Fermo". Il sindaco Ubaldi si rende conto che non sarà un percorso facilissimo "ma è un tentativo che si può provare a fare, magari lavorando, anche sensibilizzando altri sindaci, per fare sì che il nuovo ospedale di Fermo sia uno dei primi in cui si porta avanti la sperimentazione per questi centri di ricerca".