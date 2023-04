Montegranaro, grande pubblico a teatro per Toni Capuozzo

Tanti gli spunti di riflessione offerti dall’incontro con il giornalista, storico inviato di guerra, Toni Capuozzo promosso dalla social radio ‘Mamma esco a fare due passi’, col patrocinio del Comune, svoltosi al teatro ‘La Perla’, davanti a un pubblico numeroso e interessato. Ascoltare la testimonianza diretta di chi ha vissuto in zone di guerra, la crudezza di certe realtà, i rischi cui va incontro chi, taccuino o telecamera alla mano, ha dovuto raccontare scene tragiche, dolorose, la morte e la vita insieme, è stata una lezione di storia e umana molto forte, di grande intensità. Il pubblico ha ascoltato lo storico inviato che raccontava combattimenti e conflitti avvenuti in varie parti del mondo mischiandole a storie più piccole, ma non per questo meno importanti e toccanti, di persone, bambini e adulti, incrociati nelle zone di guerra. Lungo e caloroso l’applauso tributato a Capuozzo, così come ai giovani della social radio ‘Mamma esco a fare due passi’, organizzatori dell’interessante incontro. In chiusura un simpatico fuori programma: dopo 48 anni, Capuozzo si è trovato davanti, Federico Burini, montegranarese, ex commilitone con cui aveva frequentato il Car a Pesaro.

m. c.