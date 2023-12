Montegranaro ha premiato 74 calzaturifici storici

L’anno scorso è toccato ad oltre 80 negozi cittadini che vantano almeno 30 anni di attività ricevere la targa che li indica come ‘Negozio storico’, quest’anno, la giornata dell’orgoglio montegranarese ha riguardato i calzaturifici con almeno 30 anni di vita alle spalle. Ne sono stati individuati 74 ai quali sono state consegnate targhe artigianali decorata di Paola Iannucci che li indica, appunto, come ‘Calzaturificio storico’. L’anno prossimo, continuando su questa scia e puntando a dare il giusto riconoscimento "a imprenditori che hanno creduto e continuano a credere in questa città dove hanno la loro attività" è stato detto durante la partecipatissima cerimonia pre natalizia, sarà la volta di imprese che operano nel mondo delle calzature (accessoristi, tomaifici, trancerie, macchinari e via di questo passo). "Abbiamo iniziato un percorso di valorizzazione delle nostre attività e – ha esordito il sindaco Endrio Ubaldi durante la cerimonia di consegna del riconoscimento - c’è l’intenzione di proseguire su questa strada. Siamo una città che ha sempre pensato innanzitutto al lavoro e, così facendo, abbiamo lasciando indietro quella che è la valorizzazione dei personaggi della nostra storia oltre che di tutto quello che siamo riusciti a fare nel corso del tempo. Dobbiamo recuperare questa memoria e farne un vanto perché non abbiamo nulla da invidiare a nessuno".

L’idea di dare il via a questa iniziativa è di Nicolò Venanzi, presidente del consiglio comunale nonché consigliere delegato al commercio: "E’ una manifestazione che ci sta consentendo di incontrare attività di vari settori della nostra città e, in questo caso specifico, si tratta di imprese che hanno fatto la storia di Montegranaro, che l’hanno fatta crescere e resa famose nel distretto calzaturiero, permettendoci di distinguerci. Credo sia importante dare il giusto riconoscimento a chi ha puntato su questa città e continua a portare avanti con successo e con determinazione la propria azienda, nonostante un periodo per niente facile. Ma sono convinto che, proprio nei tempi difficili è giusto ritrovarsi per momenti come questo e sentirsi comunità". L’invito che è stato rivolto ai calzaturieri premiati è stato quello di apporre la targa in bella vista nella propria azienda, "perché sarà un segno di riconoscimento ma anche di considerazione e un elemento di fiducia per clienti e fornitori per il lavoro che continuate a portare avanti con successo".

m.c.