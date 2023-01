Montegranaro in lutto, addio a Luigino Gaudenzi

Con la scomparsa di Luigi Gaudenzi, per tutti Luigino, la città perde uno dei protagonisti della vita amministrativa e sportiva del suo più recente passato. La notizia della sua morte, a 78 anni, in seguito a un malore che lo ha fiaccato e vinto, è stata accolta con grande sconforto in città dove Gaudenzi era molto conosciuto. E’ stato dipendente comunale come geometra e politico di lungo corso, è stato assessore e consigliere ma anche un appassionato tifoso sutorino. La sua scomparsa ha avuto un’eco territoriale essendo stato presidente del Tennacola, incarico svolto con passione, impegno e competenza. All’apparenza burbero, Gaudenzi era un buontempone che maneggiava con intelligenza l’arma dell’ironia e, su certe questioni (come la tutela dei fiumi) aveva idee lungimiranti. Era legatissimo alla moglie Giuseppina, ai figli Andrea e Gianluca, alle nuore e agli amati nipoti. Il sindaco Endrio Ubaldi ha espresso le più sincere condoglianze alla famiglia per conto di tutta la comunità "per il grande impegno di Luigino nella crescita della nostra amata cittadina. Lo conosco da sempre essendo amico d’infanzia del figlio Andrea, e ci siamo sempre voluti un gran bene con mille sfottò per calcio e politica. Spesso siamo stati su posizioni diverse, ma il rispetto e l’amicizia non sono mai stati scalfiti, tutt’altro". I funerali oggi alle 15, nella chiesa di San Liborio.

Marisa Colibazzi