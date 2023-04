Montegranaro intitola il giardino di via Trivio al mitico Paolo Rossi

L’amministrazione comunale continua a puntare sul connubio spazi verdi attrezzati e campioni sportivi. Così, dopo aver deliberato e annunciato di voler intitolare, entro l’anno, un nuovo parco giardino attrezzato con giochi per bambini inclusivo (anche per bambini ‘speciali’) al montegranarese Serafino Mazzarocchi, primo oro olimpico marchigiano della storia (è stata appena ottenuta l’autorizzazione della Prefettura); in attesa di intitolare l’area degli impianti sportivi al vicecampione del mondo di ciclismo, anche lui montegranarese doc, Michele Gismondi (gregario di Fausto Coppi che fu anche il suo testimone di nozze), gli amministratori si preparano a dare un nome di prestigio anche al giardino di via Trivio (all’altezza della rotatoria con via Morandi, nel quartiere Santa Maria) intitolandolo a Paolo Rossi. Una decisione che ha fatto seguito alla richiesta dell’Asd Veregrense Calcio di intitolare un’area cittadina al campione Paolo Rossi, in quanto esempio educativo, sportivo, sociale per i giovani di Montegranaro. In questi giorni stanno procedendo spediti i lavori di allestimento del parco giochi attrezzato in un’area che versava in stato di abbandono e che, il prossimo 20 maggio, sarà pronta per l’inaugurazione. Grazie al nulla osta concesso dalla Prefettura (un passaggio necessario non essendo trascorsi 10 anni dalla scomparsa del campione) si procederà alla intitolazione a uno dei calciatori più amati di sempre, quale è stato Paolo Rossi. E per non farsi mancare niente, l’amministrazione comunale si è assicurata per quella stessa giornata, la presenza di Federica Cappelletti, la moglie di Paolo Rossi che, dopo il taglio del nastro, sarà al teatro ‘La Perla’ per parlare del suo ultimo libro ‘Per sempre noi due. Le nostre parole d’amore’ (Rizzoli), con prefazione di Walter Veltroni.