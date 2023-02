Montegranaro, lavori al cimitero per realizzare 300 nuovi loculi

Sono in corso i lavori per il tanto atteso ampliamento del civico cimitero che porterà alla realizzazione di 300 nuovi loculi. In concomitanza con l’avvio dei lavori, gli amministratori hanno registrato un rinnovato interesse da parte dei cittadini per l’acquisto di loculi, tanto che nel volgere di pochi giorni è stata ampiamente superata quota 210. "C’è stato un aumento delle richieste perché la cittadinanza – commenta il sindaco Endrio Ubaldi – ha visto che i lavori erano finalmente iniziati. Siamo fiduciosi di poter dare ulteriori risposte alle richieste dei montegranaresi. Nel contempo dovremo pensare a lasciarne una quota, ipotizziamo una trentina, a disposizione del Comune". A questi nuovi loculi che resteranno nella disponibilità dell’ente, se ne aggiungeranno altri sia nella parte in cui è stato realizzato il prefabbricato sia dalle estumulazioni.

"In totale, dovremmo avere una riserva di un centinaio di loculi per coloro che non li acquistano prima ma che potrebbero averne bisogno", aggiunge Ubaldi. I lavori sono iniziati rispettando i tempi concordati e, condizioni meteo permettendo, dovrebbero essere completati entro l’autunno di quest’anno. "Ringrazio l’assessore ai lavori pubblici, Giacomo Beverati, il consigliere delegato per i servizi cimiteriali, Francesco Marsili e l’ufficio tecnico per aver seguito l’iter cercando di velocizzarlo. Ho fortemente voluto – conclude Ubaldi – che venisse contratto un mutuo per metà della somma necessaria per l’opera in quanto il quadro economico è in ordine".