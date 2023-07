"Montegranaro: Mensa e scuolabus, tariffe aumentate per la minoranza"

"Anziché risolvere i problemi che hanno presentato lo scorso anno i servizi di mensa e trasporto scolastico, l’amministrazione Ubaldi ha deciso di aumentare le tariffe per questi servizi, con un ulteriore aggravio di spesa a carico delle famiglie. E questa la loro risposta ai concittadini – afferma il gruppo di minoranza, Avanti Montegranaro - dimostrando nei fatti insofferenza e indifferenza a critiche e suggerimenti". Ritocchi che, almeno nel caso dei trasporti scolastici (passati da 165 a 180 euro), l’amministrazione ha giustificato con il tentativo di cercare di rientrare, in parte, del cospicuo aumento del carburante. "Dall’aumento delle rette per la casa di riposo, contro cui abbiamo votato contro solo noi, al bancomat degli autovelox, fino all’aumento delle tariffe a domanda individuale, nessuna sensibilità viene dimostrata dall’amministrazione verso le famiglie in difficoltà per il lavoro che non c’è e il forte aumento dei prezzi dei beni di consumo primari". Infine, la minoranza torna sull’aumento delle indennità degli amministratori "uno dei primi provvedimenti adottati dopo l’insediamento. Evidentemente i sacrifici è meglio chiederli che farli". Nell’ultimo consiglio comunale, infine, Avanti Montegranaro ha rilevato che "se il bilancio è in ottima salute, non c’è alcuna ratio che giustifichi il taglio dei servizi e l’aumento delle tariffe. In ogni caso, perché le somme risparmiate non vengono reinvestite per ridurre l’aumento? Ci è stato risposto che non c’è alcuna intenzione di cambiare rotta".