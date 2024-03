Montegranaro rallenta

Montegranaro

1

Urbania

1

: Taborda, Diouane (30’st Foresi), Ruggeri, Capponi (34’ st Valentini), Zaffagnini, Pagliarini, Perpepaj, Cicconetti (18’ st Marilungo), Tonuzi (18’ st Malavolta), Tissone, Lattanzi. All. Marinelli.

URBANIA: Urbietis, Nouri, Sema, Dal Copare, Giovanelli, Mistura, Zingaretti (11’ st Mangiarotti), Carnesecchi, Nunez, Catani, Paszynski. All. Omiccioli.

Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto.

Reti: 38’ Perpepaj (rigore), 55’ Paszynksi.

Note: ammoniti Zingaretti, Nouri, Ruggeri.

Rallenta il proprio percorso il Montegranaro, che tra le mura amiche deve dividersi la posta in palio con l’ Urbania al termine di novanta minuti di grande agonismo ed equilibrio. Niente da fare per i calzaturieri, che non offrono la loro prestazione migliore, vedendosi riprendere dalla squadra di Omiccioli, dopo essere riusciti a passare in vantaggio. Ottima prova per gli ospiti, che mettono in difficoltà gli uomini di Marinelli, salvati da un super Taborda, autore di un paio di interventi decisivi. Gara che parte con un buon ritmo e il Montegranaro che si guadagna un calcio di rigore, contestato dagli ospiti, per colpa di un tocco di mano durantino in area di rigore, che l’arbitro ha ritenuto essere volontario. Dal dischetto si presenta Perpepaj, che è freddo e non sbaglia. Ad inizio ripresa l’ Urbania risponde con la rete di Paczynski, che riesce a risolvere un’ intricata mischia in area locale, riequilibrando il risultato. Gli uomini di Omiccioli spingono e costringono il Montegranaro a difendere. Nel finale occasionissima per Nunez, ma Taborda compie un vero e proprio miracolo, negando la gioia del gol all’ attaccante ospite. Due punti persi per il Montegranaro, che scivola al quinto posto e si ritrova fuori dalla zona playoff per via degli scontri diretti. Al contrario l’ Urbania guadagna un ottimo punto.