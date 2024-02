Montegranaro resiste, l’Urbino non sfonda

0

MONTEGRANARO

0

(4-3-1-2): Petrucci 6; Nisi 5, Bellucci 5,5 (35’ pt Tamagnini 6,5), Boccioletti 5, Giunchetti 6; Magnani 6, Cusimano 5,5, Dalla Bona 6; Rivi 5; Sartori 5, Pierpaoli 5,5 (25’ st Esposito sv). All. Ceccarini 5.

MONTEGRANARO (4-3-3); Taborda 7; Diouane sv, Ruggeri 6,5, Capponi 6, Tissone C. 6; Pagliarini 6, Lattanzi 5,5 (19’ st Malavolta 5,5), Rozzi 5,5 (19’ st Kukic 6); Marilungo 6, Tissone F. 5 (35’ st RadoJicic sv), Jallow 6,5 (15’ st Tonuzi 6). All. Marinelli 6.

Arbitro: Rotondo di Frattamaggiore 7.

Note: Al 4’ pt espulso Diouane per fallo da ultimo uomo.

Pronti via e al 4’ Sartori si invola e viene steso al limite dell’area da Diouane. Fallo da ultimo uomo e rosso per il difensore del Montegranaro. Sulla punizione Dalla Bona punta il palo del portiere ma Taborda respinge. All’ 11’ cross di Bellucci dalla destra Sartori gira di testa con palla fuori di poco. Poi l’occasione più nitida del primo tempo: Dalla Bona imbecca Rivi che lascia partire un bolide di sinistro ma Taborda si supera in angolo. Al 24’ Petrucci è chiamato a respingere un tiro di Capponi da fuori e si ripete sul tap-in di Jallow. La manovra gialloblù rallenta troppo e allora mister Ceccarini al 35’ inserisce Tamagnini più offensivo di Bellucci. Subito in evidenza l’esterno ducale con un cross che taglia tutta l’area senza che alcun compagno raccolga l’invito. Ripresa con l’Urbino che manovra e con il Montegranaro che si chiude dietro e non lascia spazio agli avanti gialloblù. Il primo vero pericolo della ripresa arriva al 27’ con Dalla Bona che serve Rivi il cui pallonetto termina alto sulla traversa. La manovra dei locali appare lenta e il Montegranaro si difende con ordine provando qualche sortita offensiva. Contropiede di Tonuzi a poco dal termine che si avventura in area ma viene chiuso con Marilungo che solo invocava pallone. Al 90’ arriva il secondo miracolo di Taborda che sul colpo di testa di Magnani si allunga sul suo palo e mette la palla in angolo con i giocatori dell’Urbino già pronti ad esultare. Nel recupero i ragazzi di Ceccarini provano a gettare palloni in area ma le forze erano ormai al minimo. Ennesimo pareggio per l’Urbino, l’undicesimo della stagione e settimo con il risultato di 0-0. Il migliore in campo questa volta è il signor Rotondo di Frattamaggiore? Tanti rimpianti per la formazione di casa che non ha sfrittato la superioità numerica praticamente per l’intero match. Punto che invece rafforza le convinzioni della formazione di Marinelli.