Giuseppe Tassi
Fermo
CronacaMontegranaro, rimonta da urlo. Decide Ciarrocchi nel recupero
13 ott 2025
ROBERTO CRUCIANI
Cronaca
Montegranaro, rimonta da urlo. Decide Ciarrocchi nel recupero

montegranaro 2 jesina 1 (4-3-1-2): Taborda, Capodaglio, Alidori, Urbinati, Lucarini, Proesmans (9’st Busato), Evangelisti (31’st Vessella), Capponi (45’st Marucci), Ruggieri (41’st...

Eddy Mengo ha ottenuto il terzo successo su tre gare casalinghe

Montegranaro 2 Jesina 1 (4-3-1-2): Taborda, Capodaglio, Alidori, Urbinati, Lucarini, Proesmans (9’st Busato), Evangelisti (31’st Vessella), Capponi (45’st Marucci), Ruggieri (41’st Ciarrocchi), Tonuzi, Capasso (9’st Rotondo). All. Mengo.

JESINA (3-5-2): Santarelli, Manna, Stefoni, Massei A. (41’st Cingolani) , Orlietti, Paglialunga, Maffione (9’st Borocci), Ceccarelli (30’st Nacciarriti), Massei F (41’st Angeletti)., Minnozzi (45’st Tittarelli), Giovannini. All. Puddu

Arbitro: Spadoni di Pesaro

Reti: 41’ Massei A., 20’st (rig.) Tonuzi, 46’st Ciarrocchi

Note – spettatori 250 circa ammoniti Massei A., Capponi, Orlietti, Proesmans, Stefoni, Giovannini. Recupero 1 + 6

In rimonta, in pieno recupero e con tanta determinazione il Montegranaro di Eddy Mengo ha la meglio sulla Jesina, centrando il terzo successo su tre gare casalinghe e alimentando la propria classifica che in questo momento si fa interessante. Decisivo al primo minuto di recupero la rete del classe 2008 Ciarrocchi il più lesto di tutti a risolvere in mischia l’ennesimo angolo a favore dei calzaturieri. Un avvio di gara senza sussulti con il Montegranaro a prendere spazio e guadagnarsi occasioni con la premiata ditta Tonuzi e Ruggieri che per imprecisione anche per un attento Santarelli non trovano il vantaggio. In chiusura di tempo è Massei a centrare invece il vantaggio ospite con una gran conclusione da fuori. Montegranaro che non molla e attacca nella ripresa trovando il pari su rigore: conquistato da Ruggeri e trasformato da Tonuzi. Santarelli è attento poi su Tonuzi, Minnozzi si fa ipnotizzare in ripartenza da Taborda prima della stoccata finale da tre punti di Ciarrocchi.

