Montegranaro, tir resta incastrato in via Cima di Colle

È stato necessario l’intervento del camion –gru dei vigili del fuoco per ‘liberare’ il tir rimasto bloccato in una strada troppo stretta in cui era finito per errore o per indicazioni imprecise del navigatore.

Brutta disavventura, ieri pomeriggio a Montegranaro, per il conducente di un tir che stava trasportando un carico di liquido e che, imboccata via Cima di Colle, si è trovato davanti un tratto in discesa, in forte pendenza tanto da rendere pericoloso il transito con un mezzo così ingombrante.

Ha perciò deviato su una via laterale, infilandosi però in una strada troppo stretta per le dimensioni del tir e del carico e, oltretutto, anch’essa in pendenza tanto che a un certo punto è stato costretto a fermarsi, impossibilitato a proseguire.

I vigili del fuoco, anziché utilizzare la gru, hanno optato per trainare il mezzo con il loro camion-gru, fino a condurlo su una carreggiata più ampia da dove è potuto ripartire.

m. c.