Montegranaro: un weekend per tutti i gusti - Fagioli in famiglia, Miss Italia e Tradizioni

Fine settimana ricco di appuntamenti a Montegranaro: dai film alla passerella di Miss Italia in centro città, passando per la rievocazione storica della trebbiatura al laghetto del Torrione. Programmi per tutti i gusti in un weekend all’insegna del divertimento, delle tradizioni e del glamour. Si parte stasera (dalle ore 20) con l’evento dedicato a Bud Spencer e Terence Hill che rientra nel solco del ‘Teatro&Cinema sotto le stelle’, che lo scorso anno ha avuto un buon successo. In piazza Mazzini, sarà possibile gustare la cena ‘Fagioli in famiglia’ e, a seguire, ci sarà la proiezione dello spaghetti-western ‘Continuavano a chiamarlo trinità’. Si prosegue domani, con ‘Sole e Vita festival’, un appuntamento interamente dedicato all’agricoltura, al folklore e alla riscoperta delle tradizioni locali. Il festival si svolgerà nella magnifica cornice del lago del Torrione a partire dalle 17,30 con la rievocazione storica della trebbiatura; a seguire, la Santa Messa mentre, dalle 20, prenderà il via la ‘Cena del contadino’, con stand gastronomici volti a rievocare le tradizioni culinarie contadine. Infine, dalle 21, si apre la serata all’insegna della musica con la Roberto Carpineti Band. Il fine settimana chiude letteralmente in bellezza, domenica, con il concorso Miss Italia, in piazza Mazzini a partire dalle 21,30. Lo storico e prestigioso format di Patrizia Mirigliani porterà in passerella, nel cuore del centro storico, le concorrenti in sfida per la fascia nazionale in una serata decisamente glamour.

m. c.