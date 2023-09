Montegranaro&Angels ko a Porto San Giorgio in Coppa Marche

Esordio in Coppa Marche per la Montegranaro & Angels, squadra che prenderà parte al campionato di serie D e nata dall’unione tra la squadra veregrense e Volley Angels Lab. Sul campo della Us Volley ’79 Civitanova è finita 3-0 per la squadra di casa, ma molti segnali positivi sono giunti agli allenatori Napoletano e Di Ventura. "Siamo soddisfatti di quanto abbiamo visto – ha detto coach Napoletano – e posso affermare che siamo sulla buona strada, sia tecnicamente che come amalgama, anche perché per noi la Coppa Marche servirà principalmente come preparazione".