’Montejorgio Cacionà’, si torna a teatro

Un grande spettacolo che mescola, tradizione, comicità e voglia di raccontare il territorio e le sue manie. Tutto questo è rappresentato dal gruppo storico folkloristico ‘Montejorgio Cacionà’, che torna al Teatro Domenico Alaleona con il suo appuntamento stagione diviso in tre appuntamenti: oggi e domani alle 21 e domenica alle 17 con tre rappresentazioni identiche che alterneranno i classici sketch comici, a canzoni e balli della tradizione popolare, a poesie e recite che non mancheranno di emozionare il pubblico. Per allestire lo spettacolo che avrà la durata di circa 150 minuti, è stato necessario un grande lavoro da parte di tutti i componenti del gruppo coordinati dalla presidente Franca Trapè, dai registi Michela Vita e Fabio Santilli, oltre alle coreografia di Luigi Azzurro e la disponibilità dei vari protagonisti a portare in scena una comicità leggera, mai banale e tanta allegria. Per i montegiorgesi e non solo è un’occasione di ritrovo imperdibile. "Per noi si tratta di un appuntamento annuale – racconta Michela Vita – e cerchiamo sempre di allestire una scaletta coinvolgente. Abbiamo programmato 3 spettacoli e venduto circa 800 biglietti".